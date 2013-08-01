Футболіста «Шахтаря» не покарають за грубу гру в матчі з «Чорноморцем»

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ не застосовуватиме санкцій проти гравця донецького "Шахтаря" Луіса Адріано.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, провадження у справі «Про епізод, що мав місце 28.07.2013 р. на 53-й хвилині матчу 3-го туру чемпіонату «Шахтар» Донецьк − «Чорноморець» Одеса за участю футболістів Л. Адріано («Шахтар») та Р. Валєєва («Чорноморець»)» було закрито окремою ухвалою.

Листом Комітету арбітрів ФФУ було засвідчено, що даний епізод був помічений офіційними особами матчу. Крім того, КА ФФУ зазначив, що навіть у тому разі, якби йшлося про неправильне рішення арбітра, цей випадок не є «очевидною помилкою», про яку йдеться в п. 4 ст. 60 Дисциплінарних правил ФФУ. Таким чином, згідно пп. 2 − 4 ст. 60 Дисциплінарних правил ФФУ зазначена справа не підлягає розгляду КДК ФФУ, оскільки знаходиться за межами його компетенції.

В епізоді, який стався у матчі "Шахтар" - "Чорномрець", гравець донецького клубу Адріано грубо зіграв проти суперника, але, разом з тим, не наніс серйозної травми супернику.

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Окрім того, сьогодні було прийнято рішення щодо подій у ще одному матчі Прем’єр-ліги. За неправомірні дії вболівальників команди «Говерла» на стадіоні «Авангард» 20 липня 2013 року під час закінчення матчу 2-го туру чемпіонату «Говерла» Ужгород − «Динамо» Київ, ужгородський клуб оштрафовано на 25 000 гривень. Також клуб попереджено про те, що у разі повторення випадків несанкціонованої появи вболівальників в ігровій зоні стадіону, до клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції, аж до проведення матчу без глядачів.

Київське «Динамо» оштрафовано на 20 000 тисяч гривень за використання піротехнічних засобів вболівальниками команди під час цього ж матчу.