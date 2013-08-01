Українець Бондарук на чемпіонаті Європи зі стрільби сьогодні поцілив «у срібло»

В Осієку (Хорватія) проходить чемпіонату Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, де у фіналі стрільби зі стандартного пістолета срібну нагороду завоював Роман Бондарук.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, Бондарук у стрільбі з дистанції 25 м фінішував з результатом 575 очок.

Переміг Юсуф Дікеч з Туреччини (578), «бронзу» завоював португалець Жоао Комта (573).

У командному турнірі Бондарук разом з Олександром Петрівим і Іваном Бідняком завоювали «бронзу» (1706). Перемогли росіяни (1708), «срібло» в активі у турків (1707).

Раніше на чемпіонаті Європи-2013 Бондарук завоював «золото» в швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 м. Він переміг із результатом 32 очки, випередивши у фіналі на одне очко діючого чемпіона світу росіянина Олексія Климова.