Два екс-президенти - Кучма і Кравчук - вболівали за Україну разом

Два екс-президенти України - Кучма і Кравчук - були на грі Україна-Саудівська Аравія разом. "Іспанія - це був жахливий сон, але цього разу хлопці зібралися, зрозумівши, що це їх останній історичний шанс", - сказав Леонід Кучма. Уболівальники, які зустрічалися на шляху Кучми, кричали: "Леонід Данилович, ми вас любимо!".

Після перемоги на виході зі стадіону фани розстелили прапор України і кричали німецькою "Ми йдемо на Берлін!".

Газета "Сегодня"