Два екс-президенти - Кучма і Кравчук - вболівали за Україну разом
09:58, 20 червня 2006Спорт
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Вболівальники вітали політиків
Два екс-президенти України - Кучма і Кравчук - були на грі Україна-Саудівська Аравія разом. "Іспанія - це був жахливий сон, але цього разу хлопці зібралися, зрозумівши, що це їх останній історичний шанс", - сказав Леонід Кучма. Уболівальники, які зустрічалися на шляху Кучми, кричали: "Леонід Данилович, ми вас любимо!".
Після перемоги на виході зі стадіону фани розстелили прапор України і кричали німецькою "Ми йдемо на Берлін!".
Газета "Сегодня"
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