Ахметов помилував Луческу

Рінат Ахметов відмовився відправити у відставку головного тренера «Шахтаря», незважаючи на провал команди в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Португальська «Бенфіка» після перемоги в Донецьку над «Шахтарем» — 2:1 — не тільки залишила український клуб без єврокубків, але і примусила заговорити про нездатність Мірчі Луческу вивести «гірників» в 1/8 фіналу Ліги. Для цього виявилося замало навіть більше 70 мільйонів доларів, які були витрачені Рінатом Ахметовим під Лігу чемпіонів, пише газета "Дело". Більш того, команда Мірчі Луческу, як і в трьох минулих групових турнірах, набрала лише 6 очок, з однією тільки різницею — цього сезону цих очок не вистачило навіть для участі у весняній частині Кубка УЄФА.

Але незважаючи на провал донецького клубу в Лізі чемпіонів, Рінат Ахметов не збирається міняти тренера: «Я абсолютно довіряю Мірчі Луческу, і він продовжуватиме працювати з донецьким «Шахтарем». Сам Луческу говорить, що бачить в провалі команди дві причини: «Або я не тренер для Ліги чемпіонів, або ціла група гравців не відповідає належному рівню. І в одному, і в іншому випадку щось потрібно робити, щось міняти».

Можна припустити, що однією з причин відмови Ахметова звільняти Луческу стало те, що ніхто з відомих європейських тренерів зараз не захоче стати біля керма донецького клубу. Адже приклад київського «Динамо» показав, що відомі тренери не поспішають їхати в Україну.

Крім усього іншого, вже сьогодні можна сказати, що «Шахтар» чекають великі зміни в зимове міжсезоння. Крістіано Лукареллі, швидше за все, повернеться на батьківщину. Італійські ЗМІ вже посватали форварда в «Торіно».

Та і сам гравець не раз заявляв, що у разі вильоту з Ліги чемпіонів говоритиме з президентом «Шахтаря» Рінатом Ахметовим про зміну клубу. Турінська команда спробує вирішити питання або з орендою, або з покупкою Лукареллі в січневе трансферне вікно. Незрозумілою залишається і доля найдорожчого гравця донецького клубу — мексиканця Нері Кастільйо.

Останнім часом Мірча Луческу навіть не включає його в заявку команди на матчі. Можна припустити, що, і цього гравця, скоріше, всього теж продадуть. Хоча президент «Шахтаря» все ще продовжує вірити мексиканському «вундеркіндові» Нері Кастільйо.

Незрозумілою залишається доля і інших футболістів, які, за словами Луческу, загордилися, що вони зірки світового футболу: «Є група футболістів, які думають, що вони настільки великі, що їм не треба докладати ніяких зусиль, щоб вигравати». Зараз можна сказати одне: «Шахтар» чекає велика чистка. Тим більше що Ахметов готовий продавати гравців, якщо за ними будуть хороші пропозиції, відзначає видання.