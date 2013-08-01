Українська пара виступить у фіналі ЧЄ з пляжного волейболу

Як повідомляє офіційний сайт турніру, українські волейболісти потрапили у групу N.

Згідно з регламентом змагань, у фінал потрапили 32 кращі чоловічі і жіночі команди за рейтингом поточного року. Українська пара була посіяна під 21-м номером. У груповому турнірі суперниками Попова і Самодая будуть волейболісти з Росії, Польщі і Німеччини.

Відзначимо, що востаннє Україна була представлена у фіналі чемпіонату Європи в 2011 році, коли Олександр Йойшер і Микола Бабич посіли 25-е місце.