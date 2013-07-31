Роналду відмовився від багатомільйонного контракту з ПСЖ

Представники ПСЖ вийшли на португальця з пропозицією 5-річного контракту з щорічною зарплатою в 22 мільйони євро, повідомляє Совспорт з посиланням на іспанську пресу.

Не так давно 18 мільйонів євро на рік футболістові вже пропонували французький «Монако» і англійський «Манчестер Сіті».

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Як відомо, контракт португальця з «Реалом» закінчується влітку 2015 року, і поки що він його продовжувати не поспішає.