Кубок УЄФА: Зеніт ускладнив собі завдання

В середу пройшли матчі четвертого туру групових турнірів Кубка УЄФА в чотирьох групах.

Кубок УЕФА Груповий турнір

4-й тур

Група А «Евертон» (Англія) – «Зеніт» (Росія) – 1:0

Гол: Кехілл 85.

«Нюрнберг» (Німеччина) – АЗ (Голландія) – 2:1

Голи: Мінтал 83, 85 - Де Зеув 29.

Турнірна таблиця: «Евертон» - 9 очок (3 матчі), «Зеніт» - 5 (4), АЗ, «Нюрнберг» - по 4 (3), «Ларісса» - 0 (3).

У п`ятому турі зустрічаються: АЗ – «Евертон», «Ларісса» (Греція) - «Нюрнберг».

Ще за сім хвилин до кінця «Зеніт» був повноправним учасником 1/16 фіналу Кубка УЕФА, але Марек Мінтал перевернув ситуацію з ніг на голову, а Тім Кехілл не тільки забезпечив «Евертону» перше місце в групі, але і поставив під питання подальше перебування в турнірі «Зеніту». Виходу підопічних Дика Адвоката в наступний етап можуть завадити перемоги «Нюрнберга» і АЗ в останньому турі. Втім, нічия в будь-якій з цих зустрічей виводить далі команду з Санкт-Петербурга.

Група В «Панатінаїкос» (Греція) – «Локомотив» (Росія) – 2:0

Голи: Салпінгідіс 70, 74.

«Копенгаген» (Данія) – «Атлетіко» (Іспанія) – 0:2

Голи: Сімау 21, Агуеро 62.

Турнірна таблиця: «Панатінаїкос» - 9 очок (3 матчі), «Атлетіко» - 7 очок (3), «Копенгаген» - 3 (3), «Локомотив» - 2 (4), «Абердін» - 1 (3).

У п`ятому турі зустрічаються: «Абердін» (Шотландія) - «Копенгаген», «Атлетіко» - «Панатінаїкос».

У групі В лідери «Панатінаїкос» і «Атлетіко» розіграють між собою друге місце і можливість зіграти з командою, яка вибула з Ліги чемпіонів. Правда, греків тут влаштує і нічия. За третю путівку в 1/16 фіналу посперечаються «Копенгаген» і «Абердін». Шотландцям, що грають удома, буде необхідно перемагати. «Локомотиву», який вибув з розіграшу, доведеться забути про єврокубки на найближчі півтора роки.

Група С «Млада Болеслав» (Чехія) – АЕК (Греція) – 0:1

Гол: Нсаліва 46.

«Вільярреал» (Іспанія) – «Ельфсборг» (Швеція) – 2:0

Голи: Даль Томассон 2, 51.

Турнірна таблиця: «Вільярреал» - 7 очок (3 матчі), «Фіорентіна» - 5 (3), АЕК – 5 (3), «Молода Болеслав» - 3 (3), «Ельфсборг» - 1 (4).

У п`ятому турі зустрічаються: «Фіорентіна» (Італія) - «Млада Болеслав», АЕК – «Вільярреал».

У «п`ятірці» з літерою «С» все вирішено тільки для іспанського «Вільярреала». На путівки, що залишилися, претендують три клуби. Гірші шанси тут у чеського «Млада Болеслав», його чекає вояж до Італії, де необхідно перемогти. Що і казати, складне завдання.

Група D «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Гамбург» (Німеччина) – 0:2

Голи: Де Йонг 88. Троховські 90, з пенальті.

«Базель» (Швейцарія) – «Бранн» (Норвегія) – 1:0

Гол: Карлітуш 40.

Турнірна таблиця: «Гамбург» - 9 очок (3 гри), «Базель» - 7 (3), «Бранн» - 4 (4), «Динамо» - 1 (3), «Ренн» - 1 (3).

У п`ятому турі зустрічаються: «Гамбург» - «Базель», «Ренн» (Франція) – «Динамо».

«Гамбург» і «Базель» зіграють між собою в останньому турі. На кону все те ж безрадісне друге місце в групі D. «Бранн» йде третім, але розслаблятися рано. У «Ренна» і «Динамо» є один шанс – обіграти один одного. Французам потрібна перемога з різницею не менше, ніж у три м`ячі. Хорватів влаштує і плюс 2.

Сьогодні будуть зіграні матчі в групах Е, F, G і H.

Советский спорт