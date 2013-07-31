Українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби

У місті Осієк (Хорватія) завершилися змагання в трьох видах програми чемпіонату Європи зі стрільби, де спортсмени збірної України здобули дві нагороди.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, переможцем змагань серед юніорів став Павло Коростильов, а у жінок бронзову нагороду завоювала Леся Леськів.

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Юніори розігрували нагороди в стрільбі з пістолета з відстані 25 метрів. Найточнішим у цьому виді виявився Коростильов, який набрав 590 балів. Зокрема, він випередив росіян Микиту Суханова (582 бали) і Павла Юдіна (579), які зайняли друге й третє місця. В командному заліку в цій вправі перемогу здобула команда Росії, що випередила стрільців із Франції та Німеччини.

У жіночих змаганнях у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з відстані 300 метрів перемогу здобула Анжела Воронова з Естонії (586 балів). Друге місце зайняла Кароліна Ковальчик із Польщі (582), третє - Леся Леськів (579).

У командному заліку перемогла збірна Швейцарії, що встановила новий світовий і європейський рекорди - 1727 балів. Польська команда фінішувала на другому місці, норвезька - на третьому.

Чемпіонат Європи в місті Осієк триватиме до 2 серпня.