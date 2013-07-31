Українець став чемпіоном Європи з кульової стрільби

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить в Осиєку (Хорватія), українець Роман Бондарук переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у фіналі українець набрав 32 очки, які стали переможними.

Другим фінішував росіянин Олексій Климов - 31, а бронзова нагорода дісталася німцеві Крістіану Райтцу - 27.

Зазначимо, що в колекції Романа Бондарука вже були нагороди чемпіонатів Європи, проте титул найсильнішого він завоював вперше.