Українець став чемпіоном Європи з кульової стрільби
16:20, 31 липня 2013Спорт
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Роман Бондарук став чемпіоном Європи з кульової стрільби.
Роман Бондарук настріляв на золото / Фото: dynamo-lviv.com
На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить в Осиєку (Хорватія), українець Роман Бондарук переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.
Як повідомляє офіційний сайт змагань, у фіналі українець набрав 32 очки, які стали переможними.
Другим фінішував росіянин Олексій Климов - 31, а бронзова нагорода дісталася німцеві Крістіану Райтцу - 27.
Зазначимо, що в колекції Романа Бондарука вже були нагороди чемпіонатів Європи, проте титул найсильнішого він завоював вперше.
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