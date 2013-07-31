Кличка шокувала історія про «бійку на Ібіці»

За інформацією Mirror, Кличко і Чісора затіяли бійку в одному з нічних клубів Ібіци, боксерів довелося розбороняти охоронцям клубу.

"Я в шоці від новин британських ЗМІ про нібито сутичку з Чісорою. Я професійний боксер і пускаю в хід кулаки тільки на рингу. Я не хочу коментувати психологічні проблеми Чісори", - заявив Кличко в інтерв'ю своєму офіційному сайту.

Кличко 5 жовтня проведе титульний бій за звання абсолютного чемпіона світу за версією WBA з росіянином Олександром Повєткіним.

РІА Новости