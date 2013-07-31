IBF призначила бій за звання претендента на титул Кличка

Цей поєдинок відбудеться 24 серпня у німецькому Шверіні, а на кону у ньому стоятиме звання обов'язкового претендента на чемпіонський титул IBF, який належить українцю Володимиру Кличку, передає Лента.ru.

32-річний Пулєв, який обіймає перше місце у рейтингу IBF, спочатку мав битися за звання обов'язкового претендента на титул з Томашем Адамеком з Польщі, але той відмовився від поєдинку. Тоді суперником Пулєва мав стати британець Тайсон Ф’юрі, який також відмовився виходити на ринг проти болгарина, віддавши перевагу більш вигідному фінансово поєдинку зі своїм співвітчизником Девідом Хеєм (він пройде у вересні).

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Після відмови Ф’юрі Адамек передумав і погодився зустрітися з Пулєвим, але IBF цей бій не схвалила. У результаті суперником болгарина буде 41-річний Томпсон, який посідає четверте місце у рейтингу організації.

Переможець поєдинку Пулєв - Томпсон зможе розраховувати на бій з Володимиром Кличком або Олександром Повєткіним. Кличко з Повєткіним зустрічаються 5 жовтня і, якщо росіянин переможе, він забере титули українця собі.

Томпсон провів на професійному рингу 41 поєдинок. Він отримав 38 перемог (26 - нокаутом) і зазнав три поразки. Американець вже двічі програвав Володимиру Кличку (обидва рази Томпсон був у статусі обов'язкового претендента IBF).

Пулєв провів на професійному рингу 17 боїв і в усіх отримав перемоги (зокрема дев'ять — нокаутом).