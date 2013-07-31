Прокуратура висунула обвинувачення проти президента «Баварії»

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Його звинувачують в ухилянні від сплати податків.

З огляду на обсяг матеріалів справи та на те, що захист має місячний термін, щоб висловити свою позицію, рішення суду про відкриття процесу не варто очікувати до кінця вересня 2013 року, передає dpa.

За інформацією видання Der Spiegel, Генес може сподіватися на те, що не потрапить до в'язниці, оскільки прокуратура збирається вимагати для нього два роки умовно і штраф розміром, який дорівнюватиме доходам президента "Баварії" за два роки.

Улі Генес на початку 2013 року за допомогою свого податкового консультанта добровільно зізнався про свій таємний рахунок у швейцарському банку. Попри гучний скандал, Генес продовжує виконувати обов'язки голови наглядової ради ФК "Баварія".