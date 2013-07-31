До збірної України з баскетболу приєднався американець

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, нині в таборі збірної 19 баскетболістів.

Вони перебуватимуть на навчально-тренувальних зборах у Києві до 8 серпня, а потім вирушать до Сербії на Міжнародний турнір за участі збірних Сербії, Словенії та Туреччини. До команди приєдналися Артур Дроздов, В’ячеслав Кравцов, Сергій Гладир і американець Юджин Джетер.

Головний тренер чоловічої національної збірної України американський спеціаліст Майк Фрателло прокоментував першу частину підготовки до Євробаскету-2013: «Тренувальними зборами в Южному я дуже задоволений, ми виконали багато роботи. На жаль, не всі наші гравці змогли бути разом, дехто заліковував травми, дехто був у Сполучених Штатах, у літніх таборах тих клубів, яким вони належать, вони грали у літній лізі, і тепер вже всі повернулися. Відтак у нас достатньо розширений склад, і ми намагаємося зараз його просіяти, побачити хто буде грати на ЄвроБаскеті".

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2013 серед національних чоловічих збірних відбудеться у вересні в Словенії.