Закінчився матч Таврія – Динамо

Закінчився матч 1/4 Кубка України з футболу між командами Таврія (Сімферополь) - Динамо (Київ). Рахунок 2:0 на користь господарів поля.

Перший гол забив на 26-й хвилині Йокшас. Виконуючи аут, Голайдо вкинув м`яч з-за бокової лінії до штрафної, той під поглядами захисників "Динамо" вдарився в газон, і Йокшас, перестрибнувши в кутку воротарської Несмачного, вразив ворота - 1:0.

Кияни намагалися відігратися весь матч, штурмували ворота суперника, на 33-й і 90-й хвилині ними забиті голи не були зараховані.

А на 92-й хвилині контратака "Таврії" закінчилася ударом Зборовського з 27 метрів - Рибка запізнився з кидком, і м`яч "пірнув" під штангу - 2:0.