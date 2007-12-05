Закінчився матч Таврія – Динамо
19:49, 05 грудня 2007Спорт
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Для киян, як би це висловити... несподівано
Закінчився матч 1/4 Кубка України з футболу між командами Таврія (Сімферополь) - Динамо (Київ). Рахунок 2:0 на користь господарів поля.
Перший гол забив на 26-й хвилині Йокшас. Виконуючи аут, Голайдо вкинув м`яч з-за бокової лінії до штрафної, той під поглядами захисників "Динамо" вдарився в газон, і Йокшас, перестрибнувши в кутку воротарської Несмачного, вразив ворота - 1:0.
Кияни намагалися відігратися весь матч, штурмували ворота суперника, на 33-й і 90-й хвилині ними забиті голи не були зараховані.
А на 92-й хвилині контратака "Таврії" закінчилася ударом Зборовського з 27 метрів - Рибка запізнився з кидком, і м`яч "пірнув" під штангу - 2:0.
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