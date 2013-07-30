Трьох гравців збірної України з регбі дискваліфікували за допінг

Як повідомили УНІАН у Федерації регбі України, розслідувалися епізоди у двох матчах.

За підсумками гри Німеччина-Україна нападаючі першої лінії гри Олег Литвиненко і Сергій Сухих одержали по два роки дискваліфікації. Підставою для винесення такого вердикту стала підміна проб крові. Ще три роки дискваліфікації одержав нападаючий другої лінії Роман Кулаковський. Після матчу Україна-Чехія в його крові виявили сліди анаболічних стероїдів. Також за сприяння гравцям на чотири роки дискваліфіковано менеджера команди Богдана Жулавського.

Ситуацію прокоментував президент Федерації регбі України Владислав Булгаков: «Для нас ці рішення стали украй неприємним «сюрпризом». Хочу відзначити, що у справах Литвиненка і Сухих була присутня елементарна плутанина. Після гри команда похапцем збиралася на літак, і менеджер у поспіху переплутав номери гравців, викликавши не того. З Ромою ситуація ще хвороблива. Він більше року відновлювався від складної травми коліна і приймав цілу низку різних препаратів. Мабуть, в одному з них були заборонені речовини. Проте у WADA це не взяли до уваги і одразу винесли максимальний вердикт. Стосовно Жулавського, то в обох випадках він намагався узяти провину на себе, за що і був покараний».

Також президент ФРУ відзначив, що вже готуються документи для подачі апеляцій.

«Усі троє гравців – це ключові виконавці на своїх позиціях як у клубах, так і в збірній. Втрата Олега і Сергія на такий термін фактично означає для них кінець кар'єри, адже хлопцям вже за 30. Але якщо в першій справі дійсно мала місце недбалість з нашого боку, то другий випадок дуже неоднозначний. Людина лікувалася і приймала прописані доктором препарати. Усі вони ліцензійовані і не мають у своєму складі заборонених речовин. Зрозуміло, через таку кількість часу досить складно визначити, в яких саме ліках містилися анаболіки, але апеляція у цій справі однозначно буде. Ми зберемо всі необхідні документи, проведемо низку аналізів і домагатимемося справедливості», - резюмував президент Федерації.

Відзначимо, що усього в 2012 році Міжнародна федерація регбі (IRB) узяла 1542 проби під час різних турнірів. 21 зразок дав позитивний результат на наявність в крові гравця заборонених препаратів.