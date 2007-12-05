Володимир Кличко збирає автографи болільників - за гроші (фото)

Чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі українець Володимир Кличко перед об`єднувальним поєдинком з чемпіоном WBO росіянином Султаном Ібрагімовим вирішив провести акцію для болільників.

Фанам Кличка надається можливість розмістити на його халаті, в якому він входив в ринг у серпні 2001 року, коли в поєдинку проти Чарльза Шаффорда вдруге захистив титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі.

До початку бою будь-хто за 199 доларів (або 135 євро) зможе написати на халаті своє ім`я, після чого Кличко в ньому ввійде на ринг 23 лютого 2008 р.

«Імена моїх болільників, які будуть розміщені на моєму халаті, дадуть мені додаткову мотивацію і сили для цього поєдинку», - коментує майбутню добродійну акцію боксер.

Доходи від акції підуть до добродійного фонду Laureus Sport. Після закінчення бою Кличко-молодший планує продати свій бойовий халат на аукціоні, а виручені гроші віддати на реалізацію проектів допомоги дітям.

Заявки приймаються до 4 лютого 2008 року на сайті братів Кличків.