Президента Баварії звинуватили в ухилянні від сплати податків
Прокуратура Німеччини висунула звинувачення в ухилянні від сплати податків президенту ФК «Баварія» (Мюнхен) Улі Генессу.
Адвокатам Генесса надали місяць на підготовку відповіді на звинувачення. По закінченню цього строку суд вирішуватиме питання про початок процесу, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.
Генесс став фігурантом розслідування справи про несплату податків через незадекларований банківський рахунок в Швейцарії, який, на думку слідства, використовувався для ухиляння від виплат державі.
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За даними ЗМІ, заборгованість Генесса з податків складає кілька мільйонів євро.
Як відомо, 61-річний Генесс мав намір призупинити роботу на посаді президента «Баварії» на період розслідування, проте рада директорів клубу одноголосно попросила президента залишитися на своєму посту.