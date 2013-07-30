Президента Баварії звинуватили в ухилянні від сплати податків

Адвокатам Генесса надали місяць на підготовку відповіді на звинувачення. По закінченню цього строку суд вирішуватиме питання про початок процесу, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Генесс став фігурантом розслідування справи про несплату податків через незадекларований банківський рахунок в Швейцарії, який, на думку слідства, використовувався для ухиляння від виплат державі.

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За даними ЗМІ, заборгованість Генесса з податків складає кілька мільйонів євро.

Як відомо, 61-річний Генесс мав намір призупинити роботу на посаді президента «Баварії» на період розслідування, проте рада директорів клубу одноголосно попросила президента залишитися на своєму посту.