Колесніков відпустить своїх тренерів до збірної України з хокею

Хокейний клуб "Донбас" дав свою згоду на залучення до роботи як головного тренера національної збірної України наставника команди Андрія Назарова, а також головного тренера молодіжної команди клубу "Молода Гвардія" Олександра Годинюка як асистента головного тренера національної збірної команди України.

Як повідомляється в офіційній заяві клубу, "Донбас" завжди пильно стежив за виступами національної збірної і робив все від клубу залежне для поліпшення результатів головної команди країни і виконання поставлених завдань.

У клубі також нагадали, що у сезоні 2013/14 основу національної збірної України становитимуть гравці "Донбасу" і "Молодої Гвардії".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня керівництво Федерації хокею України звернулося до ХК "Донбас" з листом, в якому просило дозволити залучити тренерів Назарова і Годинюка до роботи з національною командою України.