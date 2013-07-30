Кубок України з баскетболу змінив формат

Як повідомляється в релізі організації, турнір вперше за довгий час буде розширеним - тобто, в ньому зіграють як команди, які представляють турніри під егідою ФБУ, так і команди Суперліги.

Кубок стартує з низки відбіркових раундів, переможцями яких стануть 6 команд, які представляють турніри ФБУ. Потім вони утворюють вісім пар з 10 командами Суперліги. У свою чергу, "Будівельник", "Хімік", БК "Донецьк" і "Азовмаш" не беруть участі у змаганнях на цьому етапі. 16 команд зіграють два матчі (вдома і на виїзді за єврокубковою системою).

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Потім 8 переможців цих пар буде розбито на дві групи, вони зіграють у два кола. Команди, які виборють два перші місця у кожній групі, кваліфікуються на наступний етап, де до них приєднується "єврокубкова четвірка". Вісімка розіграє чотири путівки до "Фіналу чотирьох", який пройде у Києві.

Також сьогодні було ухвалено рішення про присвоєння статусу повноправного члена АБКУ "Суперліга" клубу "Черкаські Мавпі".

Наступне засідання АБКУ "Суперліга", на якому буде обговорено питання про ліміт на легіонерів, відбудеться через кілька тижнів.