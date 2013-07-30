«Шахтар» вважають найпопулярнішим футбольним клубом України - опитування

Донецький "Шахтар" є найуспішнішим і найпопулярнішим клубом країни. Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження громадської думки населення України щодо футбольних переваг українців, проведеного компанією Research & Branding Group.

Так, згідно з результатами опитування, більше половини жителів України (54%) вважають, що на сьогоднішній день найбільш успішним футбольним клубом країни є донецький «Шахтар» (зокрема так вважають 52% уболівальників «Динамо» й 93% уболівальників «Шахтаря»).

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13% опитаних назвали київське «Динамо» як футбольний клуб України , що досяг найбільших успіхів (серед уболівальників «Динамо» таких 34%), а 4% – харківський «Металіст» (серед уболівальників «Металіста» таких 12%).

Більше половини українців - 52% - вважають на сьогоднішній день найпопулярнішим футбольним клубом країни донецький «Шахтар», 17% вважають таким київське «Динамо», 3% – харківський «Металіст» і 1% - дніпропетровське «Дніпро».

Крім того, 17% опитаних назвали донецький «Шахтар» «клубом №1 Східної Європи». Далі слідують санкт-петербурзький «Зеніт» (4%), київське «Динамо» (3%), а також московський «Спартак» і харківський «Металіст», які набрали по 1%.

*** Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України і АР Крим. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує населення країни старше 16 років за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг вибіркової сукупності становив 9000 осіб. Очікувана середня похибка вибірки становить 2%.