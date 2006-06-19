Закінчився матч Іспанія – Туніс

У Штутгарті на "Готтліб Даймлер Штадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії і Тунісу.

Збірна Тунісу відкрила рахунок. Вже на 8-й хвилині небезпечна атака Тунісу почалася з помилки центрального захисника іспанців. У завершенні моменту відзначився Жаухар Мнарі – він опинився прямо перед воротарем за 14 метрів, пробив просто в голкіпера, але з другої спроби добив Ікера Касильяса (м`яч при добиванні вдарився в землю і відскоком перелетів воротаря, котрий вже впав «ногами назустріч м`ячу») – 1:0. Час, що все залишився до перерви, Іспанія намагалася переламати хід гри (перевага за кутовими - 8:0), але крім кількох більш-менш гострих моментів, частіше після далеких ударів, нічого не досягла. Тунісці був злагоджені на підході до своєї штрафної і самовіддані перед вортами. Так на 43-й хвилині Аніс Айярі прийняв удар на лінії своїх воріт, прийняв головою і відвів небезпеку ціною потрапляння на медичні ноші.

Удар іспанського гравця на 48-й хвилині був жахливим за силою, але 40-річний Алі Бумніжель (найстарший гравець ЧС-2006) твердо пішов на м`яч. На 60-й після далекого удару захисника Маріано Парнія м`яч низом пролетів навскоси всю штрафну і пішов за поле поряд зі штангою. Його ж удар на 64-й та удар Фернандо Торреса на 65-й хвилинах пройшли високо над воротами. Репортаж про ці 25 хвилин переважно складається з важкої боротьби на підході до туніської штрафної: відборів, підкатів, зіткнень, вимушених поперечних передач.

Рауль Гонсалес Бланко (рекордсмен збірної Іспанії по голах – 44) на 71-й хвилині спромігся вирватися з цього “киселю”. Пас зліва прийшов на точку за 18 метрів перед воротами – удар – воротар відбив – при добиванні Рауль боровся із захисником, але проштовхнути м`яч з 7 метро в далекий кут зміг. 1:1.

За дві хвилини Бумніжель врятував команду від наступної загрози, а ще за дві – не врятував. Торрес проскочив між захисниками без офсайду, а воротар Тунісу був далеко від воріт – залишалося тільки обвести йогоф пробити. 2:1.

Протягом решти 15 хвилин Туніс двічі зміг ввійти до штрафної іспанців. На 89-й хвилині Торрес вийшов сам-на-сам з воротарем, але Бумніжель виконав свою роботу краще. На 90-й у ворота Тунісу був призначений пенальті, воротар правильно пішов на м`яч, але удар був сильним – 3:1.

Тепер у Іспанії - 6 очок, у України - 3, у Туніса та Саудівської Аравії - по одному очку.