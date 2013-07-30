ЗМІ: Володимир Кличко потрапив у бійку в клубі

За збігом обставин два боксери опинилися в одному нічному клубі на Ібіці, де Чісора своїми висловлюваннями на адресу Володимира спровокував бійку, повідомляє СПОРТ bigmir) net з посиланням на The Mirror.

Охорона закладу швидко розняла боксерів.

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"У них є історія, але це був просто збіг, що вони зіткнулися один з одним під час своєї відпустки", - заявив виданню тренер Чісори Дон Чарльз.

Нагадаємо, 18 лютого 2012 року британський боксер Дерек Чісора перед початком бою з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталієм Кличком плюнув в обличчя молодшому братові свого суперника.