ЗМІ: Володимир Кличко потрапив у бійку в клубі
08:45, 30 липня 2013Спорт
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Бійку з Кличком влаштував скандальний боксер з Британії Дерек Чісора.
Кличко знову зустрів Чісору
За збігом обставин два боксери опинилися в одному нічному клубі на Ібіці, де Чісора своїми висловлюваннями на адресу Володимира спровокував бійку, повідомляє СПОРТ bigmir) net з посиланням на The Mirror.
Охорона закладу швидко розняла боксерів.
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"У них є історія, але це був просто збіг, що вони зіткнулися один з одним під час своєї відпустки", - заявив виданню тренер Чісори Дон Чарльз.
Нагадаємо, 18 лютого 2012 року британський боксер Дерек Чісора перед початком бою з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталієм Кличком плюнув в обличчя молодшому братові свого суперника.
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