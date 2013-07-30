"Шахтар" встановив рекорд з продажу абонементів

Згідно із заявою на офіційному сайті клубу, всього було реалізовано 27 тисяч сезонних перепусток, що на 2 тисячі більше, ніж торік. Тепер власникам абонементів належить 52% місць на "Донбас Арені".

У 2009-му році були реалізовані 17 тисяч абонементів на новий стадіон. У наступні два сезони продажі склали 23 і 25 тисяч відповідно.

Незважаючи на офіційне завершення кампанії, вболівальники все ще можуть придбати абонемент на поточний сезон у касах «Донбас Арени», зазначає прес-служба.