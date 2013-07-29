ФХУ просить Колеснікова відпустити тренера ХК «Донбас» у збірну

Федерація хокею України хоче бачити Назарова тренером збірної.

Федерація хокею України (ФХУ) направила президенту хокейного клубу "Донбас" Борису Колеснікову лист із проханням дозволити головному тренеру команди Андрію Назарову очолити збірну України, повідомляється на офіційному сайті клубу. ФХУ хоче також бачити в якості асистента Назарова головного тренера "Молодої Гвардії" (Донецьк) Олександра Годинюка. Як відомо, у квітні збірна України з хокею пробилася у другий дивізіон чемпіонату світу.

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