Україна виграла 4:0 у Саудівської Аравії

Україна виграла у Саудівської Аравії з рахунком 4:0 на Чемпіонаті світу в Німеччині в групі Н.

На 4-й хвилині захисник збірної України Андрій РУСОЛ з подачі кутового відкриває рахунок у матчі.

На 12-й хвилині міг відзначитися Андрій ШЕВЧЕНКО, який після подачі з кутового пробив головою в створ воріт, але на шляху м`яча встав Мохаммед АМІН. У Сергія РЕБРОВА, який намагався добити цей м`яч, удар не вийшов.

На 22-й хвилині захисник української збірної Андрій НЕСМАЧНИЙ одержує жовту картку за грубий підкат ззаду.

На 36-й хвилині С.РЕБРОВ прицільним ударом з 30 метрів подвоює рахунок у матчі.

На 38-й хвилині захисник Ахмед ДОХІ грубо грає проти А.НЕСМАЧНОГО, за що отримує жовту картку.

На 46-й хвилині після подачі Максима КАЛІНІЧЕНКА капітан збірної України А.ШЕВЧЕНКО забиває третій гол у ворота Мабрука ЗАЇДА.

На 57-ій хвилині Омар АЛЬ-ГАМДІ одержує жовту картку від Грем ПОЛЛА за симуляцію в штрафному майданчику збірної України.

На 66-й хвилині ударом на межі штрафного майданчика М.КАЛІНІЧЕНКО ледве не забиває, потрапляючи в перекладину.

На 73-й хвилині Олег БЛОХІН випускає на поле півзахисника Руслана РОТАНЯ замість С.РЕБРОВА. Трибуни аплодують С.РЕБРОВУ.

На 79-й хвилині наставник збірної України випускає на поле опорного півзахисника Андрія ГУСІНА замість нападаючого Андрія ВОРОНІНА.

На 77-й хвилині півзахисник М.КАЛІНІЧЕНКО одержує жовту картку, але на 84-й хвилині після передачі А.ШЕВЧЕНКА забиває 4-й м`яч у ворота Саудівської Аравії.

На 85-й хвилині О.БЛОХІН міняє капітана збірної А.ШЕВЧЕНКА, випускаючи Артема МІЛЕВСЬКОГО. Трибуни аплодисментами викликали А.ШЕВЧЕНКА на біс.

Таким чином, за результатами першого матчу другого туру в групі Н продовжує лідирувати збірна Іспанії з 3 очками (4-0), друге місце у збірної України – 3 очки (4-4). На третьому місці збірна Тунісу з 1 очком (2-2). Замикає турнірну таблицю групи з 1 очком збірна Саудівської Аравії (2-6).