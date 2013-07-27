Українська тенісистка уже за крок від перемоги на турнірі в Баку

На турнірі WTA Baku Cup відбулися півфінальні матчі, в одному з яких перемогу здобула українка Еліна Світоліна.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, 71-а в світовому рейтингу Світоліна, посіяна на цьому турнірі під 7-м номером, здобула переконливу перемогу над 77-м номером рейтингу WTA румункою Александрою Каданту - 6:1, 6:4.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Світоліна зробила п'ять брейків і один раз не втримала свою подачу. На її рахунку три ейси при одній подвійній помилці. Каданту один раз подала навиліт і чотири рази помилилася на подачі. Завдяки цій перемозі українка зрівняла рахунок в особистому протистоянні з румункою – 1:1.

За титул у Баку Світоліна змагатиметься з ізраїльтянкою Шахар Пеєр, яка посідає в світовому рейтингу 149-е місце. Пеєр у своєму півфіналі за 1 годину 8 хвилин розгромила польку Магду Лінетт – 6:1, 6:1.

Раніше Світоліна і Пеєр зустрічалися один раз і українка виявилася сильнішою.