Індзагі обігнав Шеву і став кращим бомбардиром УЄФА
12:31, 05 грудня 2007Спорт
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Італійський форвард покращив результат Мюллера
Італійський форвард "Мілана" Філіппо Індзагі став кращим бомбардиром в історії УЄФА.
Забивши "Селтіку" свій 63-й гол в європейських клубних турнірах, він вписав своє ім`я в історію, обігнавши на один м`яч легендарного німецького нападаючого Герда Мюллера.
Недалеко розташувався і наш Андрій Шевченко, який забив у єврокубках 60 голів.
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