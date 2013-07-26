«Металіст» здобув третю поспіль перемогу у Чемпіонаті України

У Харкові завершився стартовий матч третього туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Металіст» обіграв маріупольський «Іллічівець» з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Харкові стала останньою для «Металіста» перед дебютом у Лізі чемпіонів.

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Харків'яни від самого початку гри володіли перевагою, але в першому таймі так і не змогли втілити її в голи. Найактивнішими у першій половині гри у складі господарів поля були Марко Девіч, Хосе Соса та Дієго Соуза.

«Металіст» зміг відкрити рахунок практично відразу після перерви. На 51-й хвилині довга передача Крістіана Вільягри від центру поля на лінію штрафного припала точно на ногу Марко Девіча. Форвард збірної України одним дотиком прийняв м'яч і обіграв захисника, а другим - вдарив точно в кут воріт - 1:0.

Після цього атакуючий запал господарів трохи згас, але вони продовжували впевнено контролювати хід матчу. А за 10 хвилин до фінального свистка Девіч зробив дубль. М'яч від Родріго Моледо відскочив до Девіча, і тому не склало праці вразити порожній кут воріт - 2:0.

Таким чином, «Металіст» здобув третю перемогу поспіль, набравши 9 очок і ставши, як мінімум на добу, одноосібним лідером турнірної таблиці.

Третій тур української футбольної Прем'єр-ліги триватиме до 28 липня.