Київське «Динамо» підписало захисника збірної Австрії

Офіційний відео-портал ФК «Динамо» (Київ) опублікував сюжет, де захисник збірної Австрії Олександр Драгович підписує контракт з віце-президентом київського клубу Віталієм Сівковим.

Після церемонії підписання новачок «Динамо» зазначив: «Динамо» - дуже велика команда. Я довго не роздумував, отримавши від неї пропозицію. У Київ приїхав, щоб вигравати трофеї з «Динамо». Я ще ніколи не грав у груповому етапі Ліги чемпіонів, а з «Динамо» в наступному сезоні, я впевнений, мені це зробити вдасться».

Також гравець зазначив про свій нинішній хороший фізичний стан: «Я пройшов передсезонні збори з «Базелем». Перебуваю в хорошій формі, і, думаю, щодо фізичної підготовки до мене претензій бути не може».

Крім того, гравець згадав свій досвід ігор проти «Динамо»: «Взимку ми грали з «Динамо» на зборах і я переконався, що в київській команді зібрані хороші центральні захисники-гравці своїх збірних - Віда і Хачеріді. Що ж, дуже радий, що тепер буду грати з ними пліч-о-пліч. Зараз моя основна позиція - центрбек. Але в молодості мені доводилося виступати і в центрі поля».

Як повідомляв УНІАН, раніше вдень з'явилася неофіційна інформація про те, що «Динамо» підписало контракт з Драговичем.