Василь Ломаченко перейшов у професійний бокс

Як повідомляє офіційний сайт спортсмена, перший бій Ломаченка відбудеться 12 жовтня у рамках вечора, де центральним буде поєдинок за участю Маркеса Бредлі. Бої відбудуться у Лас-Вегасі.

Суперника українського боксера поки що не визначено.

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У разі перемоги Ломаченка у першому бої вже другий буде за чемпіонський пояс. Цей бій відбудеться в січні 2014 року і стане безпрецедентною подією в історії професійного боксу. Попередньому рекордсменові Гільєрмо Рігондо довелося провести для цього сім боїв.