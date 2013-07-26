Українка Письменська пробилася до фіналу ЧС із водних видів спорту

У Барселоні завершився півфінал змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну у жінок у рамках Чемпіонату світу з водних видів спорту, за підсумками якого у фінал вийшла українка Ганна Письменська.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, з 18 спортсменок, які брали участь у півфіналі, до фіналу вишли 12 найсильніших.

Письменська отримала за свої п'ять стрибків сумарну оцінку від суддів 300 балів, що дозволило їй посісти 11-е місце.

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У свою чергу, Олена Федорова за свої стрибки одержала 277,30 балу, посівши 15-е місце. Таким чином, вона не потрапляє до списку запасних, до якого включають двох спортсменок, які посіли 13-е і 14-е місця.

Переможницею півфінальних змагань стала китаянка Хе Ци (370,00), друге місце у її співвітчизниці Ван Хан (362,40), третє, - у канадки Дженніфер Абель (344,10).

Фінал змагань з цього виду програми відбудеться 27 липня.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Барселоні з 19 липня по 4 серпня.