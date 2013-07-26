Став відомий суперник «Українських отаманів» у новому сезоні WSB
У новому сезоні Всесвітньої серії боксу першими суперниками "Українських отаманів" стануть "Американські нокаути".
Відбулося жеребкування першого раунду IV сезону Всесвітньої серії боксу (WSB), згідно з результатами якого першим суперником "Українських отаманів" стане команда "Американські нокаути".
Як повідомляє офіційний сайт змагань, на цьому етапі зустрінуться 12 команд, які поділять на дві групи.
В групі "А" суперниками "Українських отаманів" стануть "Американські нокаути", "Аргентинські кондори", "Італійський грім", "Алжирські пустельні яструби" та "Німецькі орли".
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Змагання відбуватимуться з 16 листопада 2013 року до 1 березня 2014 року.
Спортсмени боротимуться в десяти вагових категоріях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 і понад 91 кг.
Як повідомляв УНІАН, в сезоні 2012/13 "Українські отамани" вийшли у фінал, де програли казахстанському колективу "Астана Арланс". На думку багатьох спеціалістів, на результат фіналу вплинули численні суддівські помилки.