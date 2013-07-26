Дві українки вийшли у півфінал Чемпіонату світу з водних видів спорту
15:23, 26 липня 2013Спорт
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У Барселоні (Іспанія) завершилися попередні змагання Чемпіонату світу з водних видів спорту у стрибках у воду з триметрового трампліну серед жінок, за підсумками яких дві українки вийшли у півфінал.
Ганна Письменська
Як повідомляє офіційний старт змагань, півфіналістками стали Ганна Письменська і Олена Федорова.
Письменська завершила попередній етап з сьомим результатом, набравши у сумі за п'ять стрибків 300,90 балу. У свою чергу, Федорова фінішувала на 13-му місці (281,10).
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Виграла кваліфікацію китаянка Хе Ци (341,50), друге місце у її співвітчизниці Ван Хан (321,00), третє – у італійки Тані Каньотто (312,60).
Півфінал відбудеться сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Барселоні з 19 липня по 4 серпня.
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