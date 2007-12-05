Даріо Срна: шкода вболівальників...

Футболісти «Шахтаря» прокоментували завершення євросезону для своєї команди.

Захисник Даріо Срна: «Без помилок не буде футболу. Коли ми забиваємо – це теж чиясь помилка. Кожен гол – це результат якихось невірних дій і рішень. А сьогодні після рахунку 0:2 було дуже складно відіграватися».

На думку хорвата фатальним для команди став 13 тур Чемпіонату України, мовляв, все пішло шкереберть після гри з Кривбасом: “...ви ж бачите, що в багатьох іграх «Шахтар» має перевагу і добре грає, але не здобуває результат. Я не говорю, що в наших пропущених голах винна тільки оборона. Вся команда нападає і вся команда захищається, тому ми всі винні. Дуже образливо і шкода уболівальників, президента, журналістів, всіх, хто прийшов в цей холодний день на стадіон. Ми здорово почали євросезон, були на такому підйомі, але після «Кривбаса» все пішло під укіс. Можна багато говорити про причини, але я вважаю, що алібі у нас немає. Звичайно, і у великих команд, таких, як Ліверпуль, бувають провали, хоча це аніскільки нас не виправдовує. Сьогодні «Бенфіка» нас обіграла, так що треба їх тільки привітати з виходом в Кубок УЄФА.

Захисник Дмитро Чигринський:

«Схоже, що ми потрапили до якоїсь ями. І начебто стараємося, є непоганий рух, а результату немає».

Футболіст бачить тільки один шлях виходу з кризи. «Тільки працювати, працювати ще старанніше – і іншого виходу з такої ситуації не існує. Я думаю, такі моменти бувають у кожної команди. Просто їх потрібно пережити, перетерпіти, переробити і бути всім дружнішими. Проблеми лежать, очевидно, у галузі психології. Нам вистачає сили, ми багато рухаємося, але припускаємося простих помилок і пропускаємо голи», - сказав Чигринський.

Захисник проаналізував епізод, коли забивався перший гол: «Ми не розібралися в цьому моменті. Троє людей понадіялися один на одного, а в результаті одержали гол».

Чигринський розповів і про слова Мірчі Луческу в роздягальні після гри.

«Він поставив нам у приклад «Бенфіку», як вони рухалися, як підказували один одному. І сказав, що саме це і є дух і характер Ліги чемпіонів, тільки так можна виривати перемоги у цьому турнірі. Крім того, він сказав, що у нас ще дві гри, і не зважаючи ні на що необхідно грати і вигравати», - відзначив гравець «Шахтаря».

За матеріалами прес-служби ФК "Шахтар"