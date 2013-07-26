"Металіст" збирається грати в ЛЧ з трьома воротарями та двома нападниками

Як повідомляє офіційний сайт клубу, до заявки команди-дебютанта турніру увійшли три воротарі і всього два нападника.

До списку А потрапили воротарі: Артур Денчук, Володимир Дішленкович, Олександр Горяїнов; захисники Андрій Березовчук, Марсіо Азеведо, Папа Гуйє, Родріго Моледо, Сергій Пшеничних, Володимир Шопін, Крістіан Вільягра; на півзахисники Себастьян Бланко, Дієго Соуза, Галовський де Ласерда Едмар, Олег Красноперов, Олександр Нойок, Клейтон Хав’єр, Ромеро Бонфім Марлос, Олег Шелаєв, Хосе Ернесто Соса, Хуан Мануель Торрес; нападники Джонатан Крістальдо, Марко Девіч.

До списку Б потрапили Олександр Андрієвський, Олександр Азацький, Володимир Барилко, Владислав Краєв, Артем Радченко.

Як повідомляв УНІАН, свій дебютний матч у Лізі чемпіонів "Металіст" проведе 30 липня у рамках третього відбіркового раунду проти грецького ПАОКа. Гра відбудеться на полі команди-суперника в Салоніках. Матч у відповідь відбудеться 7 серпня у Харкові. Переможець цього протистояння потрапить у плей-офф відбірного турніру Ліги чемпіонів.