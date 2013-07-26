Стартував Чемпіонат України з легкої атлетики

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, заявки на участь у змаганнях подали 570 спортсменів з 27 регіонів України (332 чоловіка і 238 жінок).

Змагання стануть головним етапом відбору на Чемпіонат світу, який відбудеться 10-18 серпня у Москві.

Проте вже сьогодні є атлети, які своїми виступами протягом сезону забезпечили собі участь у головному старті року. Більшість з них працюють за індивідуальними планами й були звільнені від участі в чемпіонаті України, повідомив державний тренер штатної збірної команди України Михайло Медведь.

«Марія Рємєнь, Олеся Повх, Ольга Саладуха і Богдан Бондаренко протягом сезону неодноразово підтверджували норматив і перемагали на міжнародних змаганнях. Ми пішли їм на поступки і дозволили пропустити чемпіонат України. Зараз вони працюють за індивідуальними планами. Більшості ж спортсменів потрібно підтвердити або виконати нормативи, необхідні для участі в чемпіонаті світу. Склад команди буде затверджено після завершення чемпіонату України, 27 липня на засіданні Виконкому ФЛАУ», - зазначив тренер.

Чемпіонат України триватиме до 27 липня.