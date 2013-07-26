ФК "Чорноморець" і "Севастополь" оштрафовані на великі суми

Як повідомили УНІАН у ФФУ, за неправомірні дії вболівальників «Чорноморця» на стадіоні «Севастополь» 14 липня до та під час матчу 1-го туру чемпіонату України одеську команду оштрафовано на 50 тис. грн.

«Севастополь» отримав штраф у розмірі 125 тис. грн за незабезпечення громадського порядку на стадіоні та протиправні дії власних фанів.

Окрім того, сімферопольську «Таврію» попереджено про те, що у разі ненадання клубом документального підтвердження відкликання позовних заяв із судів загальної юрисдикції впродовж 10 днів (у справах агентів Шаблія та Домарацького, а також колишніх тренерів клубу С.Альтмана, Г.Альтмана та Скрипника), до клубу будуть застосовані максимальні фінансові санкції, передбачені дисциплінарними правилами Федерації футболу України − 250 тис. грн.

За небезпечний напад на суперника з ризиком нанесення травми футболіст луцької «Волині» Мемешев, якого було вилучено з поля у матчі 1-го туру чемпіонату України з київським «Динамо» 14 липня, отримав двоматчеву дискваліфікацію (при цьому один матч чемпіонату він вже пропустив).