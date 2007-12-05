Луческу: треба щось робити

Схоже, що вчорашня післяматчева прес-конференція була однією з найбільш нелегких для тренера донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. І проте, наставник «гірників» поділився своїм поглядом на завершальний матч (Шахтар - Бенфіка 1:2).

"На жаль, в черговий раз ми зробили два «подарунки» суперникові. Можливо, ми не на тому рівні знаходимося, не для Ліги чемпіонів. Маючи в руках вихід з групового раунду... Ще раз повторю, роблячи такі «подарунки», які ми робимо в останніх двох іграх, складно виходити переможцем. І в Глазго, і сьогодні . У цій ситуації я бачу два варіанти: або я не тренер для Ліги чемпіонів, або ціла група гравців не відповідає належному рівню. І у одному, і в іншому випадку потрібно щось робити, щось міняти. Звичайно, я відповідаю за те, що відбувається".

Наставник гірників відзначив самовідданість португальців: "Сьогодні «Бенфіка» продемонструвала, як потрібно агресивно грати в Лізі чемпіонів. І саме так повинна виступати команда, що претендує на вихід з групи. Ми намагалися грати тільки за рахунок техніки, але цього не досить для такого рівня. Втрачали зовсім легкі м`ячі, не було упевненості в своїх силах, грали поволі, і всі наші рішення без зусиль читалися суперником. Але навіть в цій ситуації були певні напівмоменти, непогані флангові передачі. І якби ми грали з більшою наполегливістю під воротами суперника, можливо, змогли б забити".

Луческу не дуже охоче відповів на запитання, які позиції в «Шахтарі» потребують екстреного посилення: "Не хотілося б на це питання відповідати. Рівень «Шахтаря» все-таки за останні роки виріс. Що робити, якщо деякі гравці не розуміють, що їм потрібно піднятися на рівень претензій саме такої команди, якою є сьогодні «Шахтар», я і про тренера говорю те ж саме? Мабуть, я не здатний передати щось своїм гравцям, щоб команда росла і грала краще. Є група футболістів, які думають, що вони настільки великі, що їм не треба робити ніяких зусиль, щоб вигравати".

Прес-служба ФК «Шахтар»