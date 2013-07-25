Українки виграли два «золота» на чемпіонаті Європи зі стрільби

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з дистанції 50 м із положення лежачи наші спортсменки були найсильнішими і в особистій першості, і в командному заліку.

Наталія Калниш в особистій першості набрала 597 очок, випередивши німкеню Рамону Гесслер (595) і Катю Вереш із Угорщини (593).

У команді Калниш разом із Лесею Лесків і Ольгою Голубченко набрали 1767 очок. Стільки ж балів виявилося на рахунку збірної Німеччини, але за додатковими показниками українки виявилися вищими в таблиці. Третє місце зайняла команда Польщі, що набрала 1764 очки.