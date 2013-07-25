Гроші Кличку за бій з Повєткіним проведуть через Сбербанк Росії

Російські організатори зустрічі Володимира Кличка і Олександра Повєткіна, яка відбудеться 5 жовтня в Москві, вибрали форму розрахунків зі стороною українського боксера у вигляді акредитива, для чого залучено ВАТ "Сбербанк Росії", йдеться в повідомленні РІА Новости.

Бій між Повєткіним і Кличком пройде в СК "Олімпійський". Росіянин - обов'язковий претендент на зустріч з українським суперчемпіоном світу за версією WBA. Призовий фонд матчу становить більше 23 мільйонів доларів, 75% від нього отримає Кличко.

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"У рамках двостороннього співробітництва найбільш оптимальною і безпечною формою розрахунків зі стороною Кличка була обрана акредитивна форма, а саме - міжнародний акредитив. Це означає, що у Кличка нівельовані ризики від можливого неплатежу", - розповів організатор поєдинку Андрій Рябінский, віце-президент Федерації професійного боксу Росії, глава ГК "МІЦ".

"ВАТ" Сбербанк Росії "випустив міжнародний акредитив на користь Кличка 11 липня", - додав бізнесмен.