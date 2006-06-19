Безсмертний назвав два спірні питання у переговорах

Представники «Нашої України» заперечують заяви про затягування часу в процесі створення парламентської коаліції і висловлюють переконання, що вона буде створена найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що політрада блоку «Наша Україна» і всі органи партії “Народний Союз Наша Україна” висловились за “помаранчеву” коаліцію.

Він наголосив, що зараз іде пошук «складних речей, які стосуються НАТО і силових структур в Україні, я маю на увазі МВС (йдеться про механізм призначення міністра внутрішніх справ)». Р.БЕЗСМЕРТНИЙ додав, що складність цього процесу змушує весь час шукати компромісні формулювання. «Якщо сьогодні сідали за стіл переговорів, у нас було чотири проблемні пункти, то сьогодні ми залишили дві проблеми, і там половинка», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що не варто драматизувати ситуацію, а потрібно просто працювати над конкретними реченнями, над конкретними планами дій. На запитання, чи буде створена демократична коаліція, чи ні, він відповів: «Аякже». Він висловив сподівання, що така коаліція буде сформована.

Як відомо, проведення консультацій між Партією регіонів та «Нашою Україною» сьогодні не планується.

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила “Нашу Україну” у штучному затягуванні процесу створення коаліції.