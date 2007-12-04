Результати 6-го туру Ліги Чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні два матчі Ліги чемпіонів УЄФА в Групі D.

Мілан - Селтік 1:0 (Індзагі 70)

Шахтар - Бенфіка 1:2 (Лукареллі 30 пен. - Оскар Кардосо 6, 22).

За результатами групового етапу з групи до плей-офф виходять Мілан з 13 очками і Селтік - з 9-ма. 7 очок Бенфіки виводять її до плей-офф Кубка УЄФА, як таку, що посіла третє місце. Шахтар замикає таблицю в групі - 6 очок.

У зв`язку з тим, що "Мілан" з 7 по 16 грудня виступатиме на клубній першості світу, завершальні матчі в Группі D відбулися раніше. Решта14 матчів пройдуть за розкладом, 11-12 грудня.