Роналду зламав руку 11-річному британському вболівальнику (відео)
10:23, 25 липня 2013Спорт
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Чарлі Сільвервуд, 11-річний уболівальник британського "Борнмута", який прийшов подивитися товариський матч своєї команди з мадридським "Реалом", пішов зі стадіону з подвійним переломом руки.
Про це повідомляє newsru.com.
Португалець Кріштіану Роналду, виконуючи штрафний удар, послав м'яч вище воріт, і той полетів у натовп уболівальників.
"Було дуже боляче. Потім я сказав друзям, що Кріштіану Роналду зламав мені руку, але вони мені не вірили, - розповів хлопчик про халепу. - Я бачив, що м'яч летить прямо в мене, тому намагався захиститися руками. Наслідок - гіпс".
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