Роналду зламав руку 11-річному британському вболівальнику (відео)

Про це повідомляє newsru.com.

Португалець Кріштіану Роналду, виконуючи штрафний удар, послав м'яч вище воріт, і той полетів у натовп уболівальників.

"Було дуже боляче. Потім я сказав друзям, що Кріштіану Роналду зламав мені руку, але вони мені не вірили, - розповів хлопчик про халепу. - Я бачив, що м'яч летить прямо в мене, тому намагався захиститися руками. Наслідок - гіпс".

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