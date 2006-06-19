Україна забила гол!

Футболіст Андрій РУСОЛ забив гол у ворота Саудівської Аравії, рахунок 1:0 на користь збірної України. М`яч забито на 4 хвилині після розіграшу кутового.

Стартові склади команд:

Саудівська Аравія: 21 - Мабрук ЗАЇД; 2 - Ахмед ДОХІ, 13 - Хуссейн СУЛАЙМАНІ, 6 - Омар аль-ГАМДІ, 4 - Хамад аль-МОНТАШАРІ; 3 - Редья ТУКАР; 14 - Сауд аль-ХАРІРІ, 8 - Мохаммед НУР, 7 - Мохаммед АМІН; 16 - Халед аль-ТАКЕР; 20 - Яссир аль-КАХТАНІ.

Україна: 1 - Олександр ШОВКОВСЬКИЙ; 6 - Андрій РУСОЛ; 2 - Андрій НЕСМАЧНИЙ; 22 – В’ячеслав СІДЕРСЬКИЙ; 9 - Олег ГУСЄВ; 4 - Анатолій ТИМОЩУК; 8 - Олег ШЕЛАЄВ, 19 - Максим КАЛІНІЧЕНКО; 11 - Сергій РЕБРОВ; 7 - Андрій ШЕВЧЕНКО, 10 - Андрій ВОРОНІН.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня на Центральному стадіоні в Лейпцігу національна збірна України програла збірній Іспанії з рахунком 0:4.

За підсумками першого туру в групі Н лідирує збірна Іспанії з 3-ма очками (4-0), друге місце розділяють збірні Саудівської Аравії (2-2) і Тунісу (2-2) по 1 очку. На останньому місці поки збірна України з 0 очками (0-4).