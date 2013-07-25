12 людей отримали поранення під час матчу Ліги чемпіонів у Македонії

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, близько 500 вболівальників клубу "Вардар" почали кидати різні предмети в поліцейських, які намагалися розігнати угруповання сльозогінним газом. Три ініціатори були заарештовані.

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Зустріч, що відбулася у вівторок, закінчилася з рахунком 3:0 на користь румунського клубу, перший матч також виграв "Стяуа" - 2:1.