Сьогодні «Чорноморець» грає у Лізі Європи

Сьогодні в Кишиневі відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з футболу.

Молдовська «Дачія» прийматиме український «Чорноморець», - інформує Радіо Свобода. Тиждень тому в Одесі господарі перемогли з рахунком 2:0.

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У разі позитивного завершення протистояння з «Дачією» «Чорноморець» у наступному раунді кваліфікації зіграє з переможцем пари «Црвена Звезда» (Сербія) – «Вестманнаейяр» (Ісландія). Найімовірніше, суперником одеситів стане клуб із Белграда, який у першому матчі переміг острів’ян з рахунком 2:0.