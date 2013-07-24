У Лізі чемпіонів «Шахтар» заробив на 5 мільйонів більше, ніж київське «Динамо»

Сумарно всі клуби отримали 904,6 мільйона євро.

Як відомо, Україну представляли донецький "Шахтар" та київське "Динамо". "Гірники" за свій виступ заробили 16,987 мільйонів євро (в 1/8-й програли майбутньому фіналісту турніру дортмундській "Боруссії"), що на 5 мільйонів більше за заробіток динамівців, які вилетіли з 1/16 фіналу, - повідомляє ТСН.

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Сума, яку отримали донеччани, за виступ на груповому етапі і в 1/8 фіналу, включаючи бонуси за результати - 15, 6 мільйонів. 1,387 мільйона чемпіон України взяв з продажу прав на телетрансляції. "Біло-сині" заробили за свої виступи (з бонусами) 10,6 мільйонів, а телетрансляція принесла клуб 884 тисячі.