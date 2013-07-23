На Київському водосховищі очікують приїзд 80 тисяч глядачів

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської облдержадміністрації, змагання відбуватимуться за підтримки Президента України Віктора Януковича та губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Як зазначили в КОДА, торік такі змагання транслювалися на 150 країн світу з загальною аудиторією майже 1,5 млрд людей, а безпосередню участь в якості глядачів взяло понад 100 тисяч осіб. Цьогоріч гран-прі України буде лише другим етапом кубку світу, оскільки до Вишгорода прибудуть пілоти, які провели першу гонку в Бразилії, де перемогу здобув фінський спортсмен Сані Селіо, який минулого року здобув перемогу у Вишгороді.

За перемогу на Київському водосховищі змагатимуться 9 команд, зокрема, з Катару, дві команди з Італії, США, ОАЕ, Китаю, Португалії та дві команди зі Швеції. Взагалі у заїздах братимуть участь 18 водних болідів. Окрім етапних перегонів, на глядачів очікує заїзд на Кубок Президента України, під час якого учасники змагань продемонструють всі свої здібності у керуванні човнами на швидкості 240 км на год. У свою чергу в облдержадміністрації зазначили, що цього року під час змагань буде враховано зауваження глядачів щодо наявності глядацьких трибун і, отже, усі бажаючі будуть мати доступ у безпосередній близькості до води, щоб якомога краще насолодитися дійством.

«Ми очікуємо на понад 80 тисяч глядачів не тільки з України, а й з-за кордону, тому працюємо над підготовкою готельної інфраструктури», - зазначив губернатор Київщини. В облдержадміністрації поінформували, що початок змагань відбудеться 26 липня об 11.15.