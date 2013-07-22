Головним тренером Барселони став аргентинець
22:13, 22 липня 2013Спорт
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Аргентинський фахівець Херардо Мартіно стане новим тренером футбольного клубу "Барселона".
Як повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на іспанське видання "Марка", фахівець дав згоду підписати трирічний контракт з "синьо-гранатовими".
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У тренерський штаб 50-річного фахівця увійдуть Ельвіо Паолорросо і Хорхе Паутассо, які працювали з ним в аргентинському "Ньюеллс олд бойз".
Мартіно, який коли ще був гравцем, виступав за колумбійську "Барселону", в каталонському клубі прийде на зміну іспанцеві Тіто Віланові. Останній минулого тижня залишив свою посаду, оскільки змушений зараз всі сили кинути на боротьбу з важким захворюванням - раком.
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