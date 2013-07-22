Шахтар уклав новий контракт із Ракицьким

Як повідомляє офіційний сайт клубу, термін угоди становить п'ять років.

На тему: Феррейра: Шахтар - велика команда, а Динамо мене не цікавить

Ракицький виступає в складі «Шахтаря» з липня 2006 року. Він є чотириразовим чемпіоном України й триразовим володарем Кубка країни у складі донецької команди.

Крім того, гравець провів 20 матчів за національну збірну країни.