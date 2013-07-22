Шахтар уклав новий контракт із Ракицьким
20:31, 22 липня 2013Спорт
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Футбольний клуб Шахтар уклав новий контракт із Ярославом Ракицьким.
Ярослав Ракицький
Як повідомляє офіційний сайт клубу, термін угоди становить п'ять років.
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Ракицький виступає в складі «Шахтаря» з липня 2006 року. Він є чотириразовим чемпіоном України й триразовим володарем Кубка країни у складі донецької команди.
Крім того, гравець провів 20 матчів за національну збірну країни.
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